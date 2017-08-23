Турпоток на Кубань в 2017 году увеличится до 16 млн человек

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют, что в 2017 году число туристов, посетивших Краснодарский край, вырастет по сравнению с 2016 годом и достигнет 16 млн человек. Рост ожидается, в первую очередь, за счет событийного и делового туризма осенью, сообщил в среду ТАСС губернатор края Вениамин Кондратьев.

"С начала года курорты Краснодарского края уже посетили почти 10 млн туристов. Летом поток составил 6,3 млн человек. Но подводить итоги курортного сезона еще слишком рано. Впереди - бархатный сезон, на который мы возлагаем большие надежды", - сказал губернатор.

По его данным, в прошлом году Краснодарский край посетили 15,8 млн туристов. При этом на середину августа прошлого года и на середину августа текущего года число туристов примерно одинаковое. Рост прогнозируется за счет событийного и делового туризма в бархатный сезон.

"Уверен, в этом году Краснодарский край сохранит уровень турпотока и к концу года примет не менее 16 миллионов отдыхающих", - уточнил Кондратьев.

Не только море

Губернатор отметил, что сейчас Краснодарский край "ассоциируется у туристов не только с морем". "Кубань - это еще горнолыжный курорт, водопады и ущелья, этнографические и национальные парки, обилие бальнеолечебниц и здравниц, мы активно развиваем деловой и событийный туризм", - пояснил он.

Сейчас в регионе активно развивается туристическая инфраструктура. Развивается автодорожная система, уже в 2018 году все морские пляжи будут обеспечены бесплатным Wi-Fi. Обязательную классификацию прошли 98% гостиниц, отелей и других объектов для размещения туристов в крае - больше, чем в любом другом регионе РФ.

Кроме того, разработаны и направлены в федеральный Роспотребнадзор, Ростуризм и правительство РФ рекомендации по предоставлению услуг по системе "все включено" и "ультра все включено".

"Я не раз говорил и повторюсь, что для нас в приоритете качество предоставляемого отдыха и здоровье наших гостей. Нынешний сезон показал, что нам еще есть, где совершенствоваться. Мы обязательно учтем те замечания, которые получили от туристов, например о санитарном состоянии пляжных территорий. По моему поручению были проинспектированы практически все муниципальные пляжи Азово- Черноморского побережья и большинство ведомственных", - добавил губернатор.

Ранее эксперты отмечали, что летом 2017 года число туристов на российских курортах, в том числе в Краснодарском крае, примерно равно прошлогоднему. Они считали, что это хороший показатель, так как 2016 год был уникален для российского туристического рынка из-за того, что были недоступны поездки в Турцию, которая является главным конкурентом российских туристических регионов.