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Турпоток на Кубань в 2017 году увеличится до 16 млн человек

Общество
23 августа, 16:37 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 23, августа. /ТАСС

Рост количества отдыхающих ожидается за счет событийного и делового туризма в бархатный сезон

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КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют, что в 2017 году число туристов, посетивших Краснодарский край, вырастет по сравнению с 2016 годом и достигнет 16 млн человек. Рост ожидается, в первую очередь, за счет событийного и делового туризма осенью, сообщил в среду ТАСС губернатор края Вениамин Кондратьев.

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"С начала года курорты Краснодарского края уже посетили почти 10 млн туристов. Летом поток составил 6,3 млн человек. Но подводить итоги курортного сезона еще слишком рано. Впереди - бархатный сезон, на который мы возлагаем большие надежды", - сказал губернатор.

По его данным, в прошлом году Краснодарский край посетили 15,8 млн туристов. При этом на середину августа прошлого года и на середину августа текущего года число туристов примерно одинаковое. Рост прогнозируется за счет событийного и делового туризма в бархатный сезон.

"Уверен, в этом году Краснодарский край сохранит уровень турпотока и к концу года примет не менее 16 миллионов отдыхающих", - уточнил Кондратьев.

Не только море

Губернатор отметил, что сейчас Краснодарский край "ассоциируется у туристов не только с морем". "Кубань - это еще горнолыжный курорт, водопады и ущелья, этнографические и национальные парки, обилие бальнеолечебниц и здравниц, мы активно развиваем деловой и событийный туризм", - пояснил он.

Сейчас в регионе активно развивается туристическая инфраструктура. Развивается автодорожная система, уже в 2018 году все морские пляжи будут обеспечены бесплатным Wi-Fi. Обязательную классификацию прошли 98% гостиниц, отелей и других объектов для размещения туристов в крае - больше, чем в любом другом регионе РФ.

Кроме того, разработаны и направлены в федеральный Роспотребнадзор, Ростуризм и правительство РФ рекомендации по предоставлению услуг по системе "все включено" и "ультра все включено".

"Я не раз говорил и повторюсь, что для нас в приоритете качество предоставляемого отдыха и здоровье наших гостей. Нынешний сезон показал, что нам еще есть, где совершенствоваться. Мы обязательно учтем те замечания, которые получили от туристов, например о санитарном состоянии пляжных территорий. По моему поручению были проинспектированы практически все муниципальные пляжи Азово- Черноморского побережья и большинство ведомственных", - добавил губернатор.

Ранее эксперты отмечали, что летом 2017 года число туристов на российских курортах, в том числе в Краснодарском крае, примерно равно прошлогоднему. Они считали, что это хороший показатель, так как 2016 год был уникален для российского туристического рынка из-за того, что были недоступны поездки в Турцию, которая является главным конкурентом российских туристических регионов.

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