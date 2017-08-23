Патриарх Кирилл посетит Калининград 1 сентября

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Калининград 1 сентября, здесь он совершит освящение православной гимназии, сообщили ТАСС в пресс-службе Калининградской епархии.

"Святейший патриарх Кирилл во время однодневного визита в Калининградскую митрополию 1 сентября, который совпадает с Днем знаний, совершит освящение православной гимназии, располагающейся на территории кафедрального собора Христа Спасителя", - рассказал представитель пресс-службы.

Патриарх также возглавит божественную литургию в этом соборе.

Единственная в области православная гимназия находится в составе храмового комплекса собора Христа Спасителя на площади Победы в Калининграде. Существует это образовательное учреждение с 2008 года, реализуя такие же программы, как и любая муниципальная школа. В числе основных задач гимназии - формирование единого образовательного и воспитательного пространства (школа- семья-церковь) на основе христианских традиций, воспитание на основе христианских традиций, интеграция основ православной культуры в содержание общеобразовательных предметов, предметов дополнительного образования и в воспитательную деятельность.

Недавно закончилось строительство последнего, третьего корпуса гимназии, в связи с чем с чем патриарх освятит здание, пояснили в пресс-службе епархии.

Калининградская митрополия образована решением Священного Синода Русской православной церкви 21 октября 2016 года. Временное управление митрополией сохранено за патриархом Кириллом. Калининградская митрополия включает в себя две епархии - Калининградскую и Черняховскую.