Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл посетит Калининград 1 сентября

Общество
23 августа, 16:41 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 23, августа. /ТАСС

Предстоятель РПЦ освятит единственную в области православную гимназию на территории кафедрального собора Христа Спасителя

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Калининград 1 сентября, здесь он совершит освящение православной гимназии, сообщили ТАСС в пресс-службе Калининградской епархии.

"Святейший патриарх Кирилл во время однодневного визита в Калининградскую митрополию 1 сентября, который совпадает с Днем знаний, совершит освящение православной гимназии, располагающейся на территории кафедрального собора Христа Спасителя", - рассказал представитель пресс-службы.

Патриарх также возглавит божественную литургию в этом соборе.

Единственная в области православная гимназия находится в составе храмового комплекса собора Христа Спасителя на площади Победы в Калининграде. Существует это образовательное учреждение с 2008 года, реализуя такие же программы, как и любая муниципальная школа. В числе основных задач гимназии - формирование единого образовательного и воспитательного пространства (школа- семья-церковь) на основе христианских традиций, воспитание на основе христианских традиций, интеграция основ православной культуры в содержание общеобразовательных предметов, предметов дополнительного образования и в воспитательную деятельность.

Недавно закончилось строительство последнего, третьего корпуса гимназии, в связи с чем с чем патриарх освятит здание, пояснили в пресс-службе епархии.

Калининградская митрополия образована решением Священного Синода Русской православной церкви 21 октября 2016 года. Временное управление митрополией сохранено за патриархом Кириллом. Калининградская митрополия включает в себя две епархии - Калининградскую и Черняховскую.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
2
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человека
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
5
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Путин: Россия ценит доверительный конструктивный диалог с Ватиканом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама