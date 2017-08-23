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Президент Молдавии представит к высшим наградам освобождавших страну от фашизма ветеранов

Общество
23 августа, 16:48 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 23, августа. /ТАСС

Игорь Додон сообщил, что 24 августа вручит Ордена Республики участникам Ясско-Кишиневской операции

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КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон представит освобождавших страну от фашизма ветеранов к высшей государственной награде - Ордену Республики. Об этом он сообщил в среду, выступая на конференции, посвященной 73-й годовщине освобождения, которая будет отмечаться 24 августа.

"Впервые я наградил этими высокими наградами ветеранов 9 мая. Завтра на центральной площади я вручу Ордена Республики тем, кто непосредственно участвовал в Ясско-Кишиневской операции", - сказал президент.

По его словам, по случаю памятной даты в четверг на главной площади Кишинева запланирован концерт с участием звезд российской эстрады. Он обратил внимание, что эти мероприятия впервые за последние десять лет пройдут под патронатом главы республики.

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Возглавивший Молдавию в конце прошлого года Додон выразил сожаление, что некоторые молдавские политики пытаются умалить подвиг советских солдат, а также по-иному трактовать события Великой Отечественной войны. "24 [августа] - это день освобождения Молдавии от фашизма и никак по-другому", - подчеркнул глава республики.

"По чему бьют наши оппоненты? Они бьют по истории, по нашей памяти. Если мы это забудем, то мы станем слабее, и нас будет легче растворить в разных проектах, включая унионисткий (объединение с Румынией - прим. ТАСС). Когда 9 мая на площади по всей стране выходят сотни тысяч человек, это - самое большое доказательство тому, что их планы не имеют шансов", - считает президент.

Память жива

По разным оценкам, в рядах Красной Армии воевали свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии. Из них за различные подвиги 19 человек были признаны Героями Советского Союза, а пятеро стали полными кавалерами ордена Славы.

За годы оккупации в Молдавии погибло и угнано в рабство свыше 100 тыс. мирных жителей. Еще более 86 тыс. молдавских солдат не дождались с фронта, и почти столько же красноармейцев разных национальностей погибли в боях за освобождение республики. Война здесь затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей. Традиционно они посещают мемориалы советским воинам, чтобы отдать дань памяти погибшим и уважение живущим за спасение мира от ужасов фашизма.

Летом 1944 года в этом регионе проходили ожесточенные бои в рамках Ясско-Кишиневской операции. В результате этого наступления была освобождена Молдавия, выведена из войны Румыния, разгромлены основные вражеские силы группы армий "Южная Украина" и освобождена Измаильская область Украины.

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Додон, Игорь
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Великая Отечественная война
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