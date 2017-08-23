Кольский экологический центр исключили из реестра НКО-иноагентов

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Минюст РФ исключил Кольский экологический центр, действующий в Мурманске, из реестра иноагентов, соответствующее письмо в центре получили в среду, сообщили в организации.

"Сегодня нашей организации пришло письмо из Министерства юстиции России, в котором сообщается, что наша организация исключена из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента", - сказали в центре.

О том, что послужило поводом для исключения, в письме не сообщается.

Статус иноагента заполярные экологи получили в апреле этого года. По информации центра, поводом стали мониторинг окружающей среды, организация круглых столов и конференций по вопросам традиционного рыболовства, сохранения природных ценностей, участие в общественных слушаниях по продлению реакторов Кольской АЭС. "Все это было приравнено к политической деятельности", сообщали ранее в организации.

14 июня 2017 года суд оштрафовал экологов на 150 тыс. рублей за то, что организация добровольно не внесла себя в реестр иностранных агентов. Пока решение суда остается в силе, экологи ведут сбор пожертвований на выплату штрафа.

Кольский экологический центр является коллективным членом Российской организации "Социально-экологического союза". Был образован в 1992 году. Организатор и участник различных экологических проектов, в том числе международных.