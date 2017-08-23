В Новгородской области захоронили останки 147 советских солдат

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ТАСС, 23 августа. Международная военно-историческая экспедиция "Северо-Западный фронт" завершилась в Новгородской области, поисковики торжественно захоронили останки 147 бойцов Красной армии на воинском мемориале в селе Молвотицы, сообщили ТАСС в среду организаторы экспедиции.
"Останки 147 защитников Отечества, найденные в ходе экспедиции "Северо-Западный фронт", захоронили на мемориале в селе Молвотицы Маревского района. Экспедиция завершила двухнедельный поход", - сообщил представитель пресс-службы общероссийского общественного движения "Поисковое движение России", являющегося организатором экспедиции.
Поиски красноармейцев велись на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области. В 1941-1942 годах части Красной армии противостояли здесь наступлению немецкой группы армий "Север". По словам руководителя движения Елены Цунаевой, удалось установить имена шести человек - уроженцев Новосибирской области, Горьковской (Нижегородской) области и Краснодара.
Экспедиция "Северо-Западный фронт" объединила более 400 активистов из России, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Германии и США. Вместе с поисковиками работали военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ, поддержку экспедиции оказали Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа и правительство Новгородской области.
"Поисковое движение России" объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов, которые за четыре года существования движения обнаружили останки более 75 тыс. солдат и офицеров и установили имена почти 4 тыс. из них.