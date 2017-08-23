Власти Архангельска намерены сократить очередь в детсады за счет новых мест в мансардах

ТАСС, 23 августа. Власти Архангельска планируют сократить очередь в детские сады города за счет дополнительных мест в мансардных этажах. Пилотный проект по открытию двух новых групп на верхнем этаже начал реализовываться в дошкольном учреждении № 140, сообщила в среду пресс-служба мэрии.

"Всего в городе 20 садов с мансардными помещениями, все они обследуются, будет принято решение о возможности их модернизации. По предварительным подсчетам это в два раза дешевле, чем строить новый детский сад", - сказал в ходе посещения дошкольного учреждения мэр Архангельска Игорь Годзиш.

По словам градоначальника, в настоящее время начинается предпроектное обследование детского сада №140, где на третьем этаже планируется открыть две новые группы для детей старшего возраста. В рамках пилотного проекта из резервного фонда города выделено 447 тыс. рублей. Деньги направлены на разработку проектно-сметной документации на выполнение капремонта и работы по обследованию помещений мансардного этажа. На это, по данным подрядчика, потребуется около двух месяцев.

"Сейчас детский сад посещают 280 детей, а если отроются две новые группы, то их количество возрастет на 50. Эти группы очень нужны, ведь востребованность в дошкольных учреждениях большая. Мы планируем при обустройстве групп сохранить дополнительные помещения, где будут проводиться занятия с детьми", - сказала заведующая детсада Светлана Ажгихина.

Как уточнили ТАСС в департаменте образования города, всего в очереди в детские сады Архангельска числятся 8,8 тыс. детей до трех лет