Власти Адыгеи решат проблему нехватки лекарств для больных диабетом до конца года

МАЙКОП, 23 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Власти Адыгеи выделят дополнительно 15 млн рублей на обеспечение лекарствами больных сахарным диабетом, что позволит до конца решить проблему нехватки препаратов для этой категории больных. Об этом ТАСС в среду сообщил министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.

"На обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими лекарственными препаратами и медизделиями в этом году предусмотрено 40 млн рублей. Но поскольку в республике наблюдается ежегодный прирост людей, страдающих этим заболеванием, а также в связи с тем, что большая их часть отказывается от соцуслуг и выбирает денежную компенсацию, возникла потребность в дополнительном финансировании. Выделенные из бюджета региона 15 млн рублей позволят снять социальную напряженность", - сказал он.

Ежегодный прирост числа больных сахарным диабетом в Адыгее превышает 4%, на начало года на учете с этим заболеванием состоит более 12,5 тыс. человек, или почти 3% населения. Инсулинотерапию получают более четверти из них - порядка 3,3 тыс. человек, в том числе 93 ребенка. В таблетках от диабета нуждаются порядка 10 тыс. человек.