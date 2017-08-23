МВД России и Ирака подписали меморандум о взаимопонимании

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Замглавы МВД РФ Игорь Зубов и первый замглавы МВД Ирка Акиль Аль-Хазаали подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщили в пресс-центре МВД России, на встрече обсуждались возможности расширения договорно-правовой базы сотрудничества правоохранительных органов сторон.

"В соответствии с документом, стороны выразили намерение сформировать международно-правовую основу для межведомственного сотрудничества в области борьбы с преступностью во всех ее формах и проявлениях и принимать совместные меры по предупреждению, пресечению и раскрытию разного рода преступлений", - сообщили в пресс-центре.

В ведомстве отметили, что это первая встреча с представителями МВД Ирака на уровне руководства двух ведомств, в связи с чем обсуждались вопросы более детального взаимодействия конкретных подразделений. "Одним из условий успешной совместной работы является более активное использование возможностей Интерпола, особенно по линии обмена информацией о трансграничном перемещении лиц, причастных к террористической деятельности. В этой связи развитие практического взаимодействия МВД России с компетентными органами Ирака становится особенно актуальным", - пояснили в пресс-центре.