ГАЗ покроет расходы на лечение раненых и похороны погибших в результате резни на заводе

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" возьмет на себя все расходы по лечению людей, которые получили ранения во время нападения, совершенного в среду работником предприятия, а также организует похороны погибших. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Группы ГАЗ".
"Компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь родным и близким. Все расходы по лечению раненых и по уходу за ними, а также по организации похорон погибших, оплате проживания приезжающих родственников, обеспечению транспортом предприятие берет на себя", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что компания будет и в дальнейшем оказывать семьям всевозможную поддержку. Сообщается, что родственникам предложат трудоустройство на заводе, а также окажут помощь в устройстве детей в дошкольные учреждения, поступлении в вузы и техникумы.
Как сообщалось ранее, работник Горьковского автозавода (ГАЗ), по версии следствия, на почве ревности убил ножом свою знакомую 1976 года рождения и двух сотрудников предприятия 1966 и 1961 годов рождения, а также ранил еще двух мужчин 1965 и 1971 годов рождения, они госпитализированы с колото-резаными ранениями.