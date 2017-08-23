На создание санавиации в Калмыкии направят 123 млн руб. в этом году

ТАСС, 23 августа. Служба скорой помощи в Калмыкии пополнилась вертолетом Ми-8, всего же в этом году на создание санитарной авиации в республике будет направлено более 128 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"На создание санавиации выделено более 128 млн рублей [из федерального и республиканского бюджетов]. С сегодняшнего дня к круглосуточному дежурству уже приступил вертолет Ми-8. Кроме того, в этом году будет построена вертолетная площадка в Малодербетовском районе вблизи районной больницы", - уточнили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС по республике, вертолет Ми-8 оборудован санитарным модулем, в который входят дефибрилляторы, инфузионный и шприцевый насосы, аспираторы, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких и многое другое. Вертолет может перевозить до 16 человек. Кроме оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации, вертолет будет осуществляться доставку лекарств и медицинских грузов в труднодоступные населенные пункты республики. Пока Ми-8 будет базироваться в аэропорту Элисты.

"В Калмыкии обширная территория, множество труднодоступных и малонаселенных пунктов, при этом транспортная дорожная сеть пока все-таки развита не очень хорошо. Поэтому санавиация, конечно, для республики была необходима. Она у нас была лет 20-30 назад", - добавили в республиканском Министерстве здравоохранения.

Создание санитарной авиации в республике стало возможным благодаря заключению соглашения между Минздравом РФ и правительством Калмыкии. Программа развития санитарной авиации в целом охватит 34 региона страны. В 2017 году на закупку авиационных услуг в рамках проекта будет предусмотрено 3,3 млрд рублей. Все это позволит обеспечить оказание медпомощи в труднодоступной местности.