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Рекультивация свалки площадью 10 га в Карачаево-Черкесии обойдется в 148 млн руб.

Общество
23 августа, 18:17 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 23, августа. /ТАСС

Рекультивацию свалки планируется завершить в 2018 году

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ЧЕРКЕССК, 23 августа. /ТАСС/. Рекультивация полигона бытовых отходов площадью 10 га в Карачаево-Черкесии (КЧР) обойдется в 148 млн рублей, сообщил в среду и. о. главы регионального управления Росприроднадзора Назир Нахушев.

"Соответствующие работы начаты в этом году и идут полным ходом, рекультивация полигона ТКО (твердых коммунальных отходов) Черкесска, который находится в Абазинском районе, будет завершена согласно плану, в 2018 году. Стоимость проекта - 148 млн рублей, из федерального бюджета предусмотрено 140 млн", - сказал Нахушев на совещании в Черкесске, посвященном итогам деятельности территориальных органов Росприроднадзора в Северо-Кавказском федеральном округе в первом полугодии 2017 года.

Ранее со ссылкой на управление охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР сообщалось, что в 2017 году на рекультивацию полигона, использовавшегося с 1980-х годов, регион получит 97 млн рублей, будет построена система, позволяющая собирать выделяемый в результате гниения бытовых отходов газ и очищать эти выбросы, закроется тело полигона и будет проведен насып грунта.

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