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Два рысенка из Подмосковья отправились жить в зоопарк Белгорода

Общество
23 августа, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

О передаче детенышей договорились еще в июне, когда они только появились на свет

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области и племенной совхоз "Салтыковский", где разводят голубых сибирских рысей с 1986 года, передали руководству зоопарка Белгорода двух трехмесячных рысят. Об этом сообщили в министерстве в среду.

Минэкологии, совхоз и зоопарк договорились о передаче рысят в июне 2017 года, когда они только появились на свет. Этот подарок парку Белгорода власти Московской области сделали по просьбе полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Беглова на первую годовщину зверинца.

"Два котенка рыси из Балашихинского племенного совхоза "Салтыковский" сегодня были переданы руководству белгородского зоопарка", - рассказали в Минэкологии Подмосковья.

Котята оставались в совхозе до достижения трехмесячного возраста, чтобы специалисты успели сделать им все необходимые прививки и отлучить от матерей без угрозы для здоровья и безопасности, сообщили в ведомстве.

Новый комплекс Белгородского зоопарка, куда повезут котят, открылся 1 июня 2016 года, рассказали в Минэкологии Подмосковья. Он занимает 25 га и вмещает 43 экспозиции с уличными выгулами и отапливаемыми помещениями для зимовки. Более 300 различных особей млекопитающих, приматов, птиц, рептилий и других видов животных сейчас содержатся в парке.

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