Нацпарк "Мещера" создаст турмаршруты для детей из Рязанской и Владимирской областей

ПОС. ТАСИНСКИЙ /Владимирская область/, 23 августа. / Корр. ТАСС Анна Устинова/. Руководство национального парка "Мещера" разработает программы детского туризма для Владимирской и Рязанской областей, на территории которых расположен парк. Об этом ТАСС сообщил в среду директор парка Сергей Теплухов в ходе мероприятий, посвященных 25-летию парка.

"Мы планируем разработать региональную программу совместно с Владимирской и Рязанской областями, на территории которых расположен нацпарк. Предлагаем включить посещение парка в образовательную программу", - сказал Теплухов. Он рассказал, что экологические тропы и маршруты, событийные мероприятия акции и конкурсы планируется проводить не только для школьников, но и для дошкольников.

"В прошлом году нас посетило около 15 тыс. детей, в этом году - уже около 20 тыс. Думаю, что нормальным показателем было бы 100 тыс. детей",- сказал директор парка.

Сейчас общий поток посетителей парка ежегодно достигает 100 тыс. человек.

Сегодня в поселке Тасинский Гусь-Хрустального района Владимирской области прошли торжества, посвященные 25-летию создания нацпарка "Мещера" и открытию Всероссийского экологического форума, который состоится в регионе 23-25 августа.

Национальный парк "Мещера" был создан в 1992 году. Он расположен на юго-западе Владимирской области и занимает 27% Гусь-Хрустального района. Площадь парка - более 118 тыс. гектаров. В состав парка с 2016 года также входит национальный парк "Мещерский"(Рязанская область) площадью 105 тыс. гектаров, а также государственные заказники федерального значения "Муромский" и "Клязьминский".