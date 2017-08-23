В усадьбе Рахманинова под Тамбовом до конца года построят домик шале

ТАСС, 23 августа. Домик шале в музее-усадьбе Сергея Рахманинова "Ивановка", на строительство которого Ростуризм выделит грант по итогам всероссийского конкурса туристических проектов, будет готов до конца этого года, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

Ранее Ростуризм опубликовал список победителей конкурса проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, который проводился совместно с Минкультуры РФ. Из 485 заявок были отобраны 10 лучших, в число которых вошел проект создания шале в музее-усадьбе Рахманинова в Тамбовской области, на его реализацию будет выделен грант в 3 млн рублей.

"Установить домик шале планируется в этом году, он станет туристско-информационным центром "Ивановки", в нем будут продавать сувениры и работать точки общественного питания. На туристско-познавательный проект "Домик шале в Музее-усадьбе Сергея Рахманинова "Ивановка" как частица швейцарского имения композитора на русской земле" будет направлено 3 млн рублей - грант Ростуризма", - сообщили в пресс-службе.

Сергей Рахманинов - русский композитор, пианист, дирижер. Родился в Нижегородской губернии в 1873 году, выпускник Московской консерватории. Автор четырех концертов для фортепиано с оркестром, трех симфоний, трех опер, сюиты "Симфонические танцы", вокализа для голоса в сопровождении фортепиано, посвященного оперной певице Неждановой, трех поэм "Князь Ростислав", "Колокола" и "Остров мертвых", двух симфоний, пяти пьес-фантазий для фортепиано и других произведений. В 1973 году скончался в США.

В деревне Ивановка Уваровского района Тамбовской области располагалось имение Сатиных, близких родственников Сергея Рахманинова, в течение многих лет композитор приезжал сюда и по несколько месяцев здесь жил и работал. В 1982 году в Ивановке создали музей композитора, спустя 13 лет воссоздали усадебный дом Сатиных, здесь ежегодно поводят Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова, фестивали "Музыкальное лето в Ивановке", "Джаз в Ивановке", "Звездное лето в Ивановке", "Сиреневая ночь в Ивановке" и другие, а также научные конференции. По данным пресс-службы областной администрации, ежегодно музей-усадьба Рахманинова принимает более 15 тыс. туристов.