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Порядка 350 бригад Мосводостока перешли на круглосуточное дежурство из-за дождя в столице

Общество
23 августа, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Особое внимание работники коммунальных служб уделят пониженным местам, где расположат специализированную откачивающую технику

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за начавшегося в городе дождя. Порядка 350 бригад специалистов Мосводостока будут дежурить круглосуточно, чтобы ликвидировать возможные последствия непогоды, сообщает в среду пресс-служба предприятия.

"В связи с неблагоприятным прогнозом погоды ГУП "Мосводосток" перешел на усиленный режим работы для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта. Организовано круглосуточное дежурство порядка 350 бригад в составе более 1 тыс. рабочих предприятия и более 250 единиц техники, в том числе специальной", - говорится в сообщении.

Особое внимание коммунальщики уделят пониженным местам, за ними закрепят специализированную откачивающую технику для оперативного принятия мер. В пресс-службе напомнили, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады.

Синоптики предупредили жителей столичного региона о возможной грозе с ливнем и ветром с порывами выше 15 м/с. В некоторых районах не исключен град.

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