Россельхознадзор выявил признаки нарушений на месте проведения рок-фестиваля "Нашествие"

Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культурыКультура 23 августа, 19:51
В Чечне началось строительство одного из крупнейших в РФ торгово-развлекательных центровВ стране 23 августа, 19:34
IAAF сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с россиянки ГригорьевойСпорт 23 августа, 19:33
В Донбассе с 25 августа объявлено бессрочное перемириеМеждународная панорама 23 августа, 19:31
"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть многомиллиардного спораЭкономика и бизнес 23 августа, 19:20
Футболист Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком" на три годаСпорт 23 августа, 19:16
Экономить энергию поможет изучение психологии потребителейСоциальная ответственность 23 августа, 19:12
Казахстанец Луценко выиграл пятый этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 23 августа, 19:07
Китай разрешил импорт еще двух ГМО-культурСоциальная ответственность 23 августа, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 августа. Специалисты Россельхознадзора выявили признаки нарушений земельного законодательства после планового осмотра земельного участка в Тверской области, где в начале июля проводился рок-фестиваль "Нашествие-2017". Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
"В ходе проведенного контрольно-надзорного мероприятия выявлены признаки нарушений земельного законодательства - на земельном участке сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования "для сельскохозяйственного производства" обнаружены следы сжигания отходов потребления и зарастание земель сорной растительностью", - говорится в сообщении.
По результатам осмотра готовится представление для принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки. Планируется произвести отбор почвенных проб и направить их на исследование в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию. Эксперты должны будут оценить качественное состояние плодородного слоя почвы, чтобы установить размер ущерба. Также Россельхознадзор намерен привлечь собственников земельных участков к ответственности за невыполнение обязательных мероприятий по защите земель от негативных воздействий.
Как сообщалось ранее, оценкой возможного ущерба, нанесенного природе во время фестиваля "Нашествие-2017", занялась Волжская межрайонная природоохранная прокуратура. Надзорное ведомство также планировало оценить, насколько замусоренным оказалось поле после рок-фестиваля.
"Нашествие-2017" проходило с 7 по 9 июля в районе поселка Завидово Конаковского района Тверской области. Фестиваль посетили более 200 тыс. человек.