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Россельхознадзор выявил признаки нарушений на месте проведения рок-фестиваля "Нашествие"

Общество
23 августа, 20:05 UTC+3 ТАСС

Как уточнили в ведомстве, на земельном участке были "обнаружены следы сжигания отходов потребления и зарастание земель сорной растительностью"

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ТАСС, 23 августа. Специалисты Россельхознадзора выявили признаки нарушений земельного законодательства после планового осмотра земельного участка в Тверской области, где в начале июля проводился рок-фестиваль "Нашествие-2017". Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

"В ходе проведенного контрольно-надзорного мероприятия выявлены признаки нарушений земельного законодательства - на земельном участке сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования "для сельскохозяйственного производства" обнаружены следы сжигания отходов потребления и зарастание земель сорной растительностью", - говорится в сообщении.

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По результатам осмотра готовится представление для принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки. Планируется произвести отбор почвенных проб и направить их на исследование в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию. Эксперты должны будут оценить качественное состояние плодородного слоя почвы, чтобы установить размер ущерба. Также Россельхознадзор намерен привлечь собственников земельных участков к ответственности за невыполнение обязательных мероприятий по защите земель от негативных воздействий.

Как сообщалось ранее, оценкой возможного ущерба, нанесенного природе во время фестиваля "Нашествие-2017", занялась Волжская межрайонная природоохранная прокуратура. Надзорное ведомство также планировало оценить, насколько замусоренным оказалось поле после рок-фестиваля.

"Нашествие-2017" проходило с 7 по 9 июля в районе поселка Завидово Конаковского района Тверской области. Фестиваль посетили более 200 тыс. человек.

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