Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 100 овчарок и лабрадоров ежедневно помогают незрячим пассажирам совершать поездки в московском метро - это часть реализуемой властями программы безбарьерной среды в столичном транспорте. Кинологи работают с четвероногими проводниками с самого рождения. Кроме того, прежде чем собаке позволят сопроводить инвалида до нужной ему станции, животное ждет шесть месяцев тренировок с занятиями на специальных тренажерах и экзамен из двух частей.

Корреспондент ТАСС побывал в среду на занятии будущих собак-поводырей на станции метро "Авиамоторная". Урок для пяти лабрадоров - трех взрослых собак и двух щенков - прошел под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров и Российской школы подготовки собак-проводников. Четвероногие помощники отработали навыки спуска и подъема по эскалаторам и лестницам, прохода через турникеты и посадки в вагоны.

По словам начальника службы пассажирских сервисов московского метро Юлии Темниковой, первые специальные занятия с собаками-проводниками на станциях подземки состоялись в 2014 году, за это время в метро обучили 130 животных. Планируется, что до конца 2017 года обучение в метро пройдут еще 80 собак.

Тренажеры для собак

Уроки для собак-проводников в метрополитене проходят ежедневно. "Мы готовим лабрадоров и немецких овчарок", - рассказывает Юлия Черепова, наставница щенка по кличке Эристалиса.

Собака может запомнить несколько десятков различных маршрутов, затем по команде - названию конечного пункта - безошибочно водить незрячего на работу, в магазины, в аптеку, на почту. Она тщательно выбирает наиболее безопасный маршрут, обходя ямы, лужи, выступы, низко склоненные ветви и прочие препятствия. Если проход закрыт, собака остановится, и слепой, с помощью трости, определит, какое перед ним препятствие. Подойдя к проезжей части, поводырь ждет, когда прекратится движение, и только после этого, по команде хозяина, продолжит путь, объясняет собеседница агентства.

Аналогичный принцип действует в метро: животное предупреждает хозяина о том, что впереди лестничный марш, эскалатор или край платформы.

По словам Череповой, отработке маршрутов предшествуют занятия на тренажерах в учебном центре. В частности, один из таких в точности имитирует электропоезд - животное учится не только входить и выходить из салона подвижного состава, но и привыкает к звукам поезда. Для этого на роль проводника отбирают собак, которые умеют сдерживать свои эмоции; обладают покладистым, терпеливым нравом; не пугаются резких звуков, доброжелательны к людям и животным, поясняет собеседница агентства.

Крекеры для дрессировки и селфи с пассажирами

Черепова предупреждает, что щенок по кличке Эристалиса в подземке впервые и всего боится. Непривычный шум прибывающих на перрон поездов и громкие объявления сначала сбивают животное с толка. Главным испытанием для нее стал эскалатор.

Наставница пытается заставить собаку зайти на движущееся полотно, но та упирается в пол передними лапами. Черепова не теряется, тянет животное на себя за поводок. После нескольких попыток эскалатор уже не кажется щенку таким страшным, собака, хоть и нехотя, но заходит на движущееся полотно.

За каждую удачную попытку Эристалиса получает вознаграждение - фигурный крекер. "Лакомство выбираем самым тщательным образом, чтобы печенье было несладким и несоленым. Также наши собаки любят сыр", - пояснила собеседница агентства.

Эристалиса охотно демонстрирует полученные навыки журналистам и с удовольствием делает селфи с пассажирами. Впереди не менее сложное испытание - платформа станции.

После получасового занятия собака уже не пугается шума прибывающего поезда, характерного свиста при его торможении и спокойно передвигается по платформе и салону поезда. К концу урока пакет с крекерами был опустошен.

Дрессировка собаки-поводыря занимает в среднем шесть месяцев. По ее окончании дрессировщик с собакой сдает экзамен из двух частей: демонстрацию общего курса дрессировки и прохождение учебного маршрута.