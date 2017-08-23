Около 700 пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону обратились в центр поддержки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Почти 700 пострадавших от крупного пожара в историческом центре Ростова-на-Дону обратились за помощью в Центр первоочередной помощи. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Центр первоочередной помощи на улице Станиславского, 302 обратились 692 пострадавших при пожаре ростовчанина. И по состоянию на 16:00 23 августа 392 человека уже получили выплаты в размере 20 тыс. рублей из фонда города, а 311 человек - выплаты в размере 30 тыс. из резервного фонда правительства Ростовской области", - говорится в сообщении.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК проводит проверку по факту гибели человека.