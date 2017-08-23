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Бывший замминистра финансов Алексашенко опроверг свое задержание в Домодедове

Общество
23 августа, 21:22 дата обновления: 23 августа, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей

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Материал из 1 страницы
Бывший заместитель министра финансов России, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко

Бывший заместитель министра финансов России, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель министра финансов России, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко опроверг публикации о своем задержании в московском аэропорту Домодедово.

"Я не задержан. Меня не было в России в последние две недели", - написал он на своей странице в Twitter.

В Федеральной таможенной службе факт возбуждения дела против Алексашенко не подтвердили и не опровергли. "Таможенные органы не сообщают имена лиц, в отношении которых возбуждаются дела об административной ответственности или уголовные дела", - сказал ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в отношении Сергея Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Согласно их данным, бывший замминистра финансов был задержан в аэропорту Домодедово при попытке вывезти государственные награды в США.

Сергей Алексашенко занимал пост заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 год. В 1995-1998 годах занимал должность заместителя председателя ЦБ РФ.

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