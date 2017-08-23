Бывший замминистра финансов Алексашенко опроверг свое задержание в Домодедове

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель министра финансов России, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко опроверг публикации о своем задержании в московском аэропорту Домодедово.
"Я не задержан. Меня не было в России в последние две недели", - написал он на своей странице в Twitter.
Not arrested. I am out of Russia last two weeks https://t.co/zGIXR2sSSS— Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 23 августа 2017 г.
В Федеральной таможенной службе факт возбуждения дела против Алексашенко не подтвердили и не опровергли. "Таможенные органы не сообщают имена лиц, в отношении которых возбуждаются дела об административной ответственности или уголовные дела", - сказал ТАСС представитель пресс-службы ведомства.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в отношении Сергея Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Согласно их данным, бывший замминистра финансов был задержан в аэропорту Домодедово при попытке вывезти государственные награды в США.
Сергей Алексашенко занимал пост заместителя министра финансов России с 1993 по 1995 год. В 1995-1998 годах занимал должность заместителя председателя ЦБ РФ.