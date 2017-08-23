Автопробег ко Дню российского флага собрал в Москве более 100 машин

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 100 автомобилей с российским триколором проехали по улицам Москвы в рамках автопробега, посвященного Дню российского флага. Об этом сообщил в среду ТАСС организатор пробега, автоблогер Антон Воротников.
"Собралось много интересных автомобилей, их было около 100 автомобилей, как нам удалось подсчитать. Мы посвятили его [автопробег] Дню российского флага. Автомобили разных марок были максимально обвешаны российскими флагами, мы проехали по центральным улицам Москвы", - рассказал Воротников.
По его словам, в пробеге участвовали самые разные машины, стоимость которых составляла от 100 тысяч до 12 млн рублей. Мероприятие прошло при поддержке видеоблогеров Жекича Дубровского и Алана Енилеева.
"С учетом сбора около трех часов заняло мероприятие… Мы стартовали на Воробьевых горах, потом по набережной, выехали на Кутузовский проспект - сделали такой круг и вернулись обратно", - сказал Воротников, добавив, что готов и впредь отмечать значимые события автопробегами по столичным улицам.