Автопробег ко Дню российского флага собрал в Москве более 100 машин

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 100 автомобилей с российским триколором проехали по улицам Москвы в рамках автопробега, посвященного Дню российского флага. Об этом сообщил в среду ТАСС организатор пробега, автоблогер Антон Воротников.

"Собралось много интересных автомобилей, их было около 100 автомобилей, как нам удалось подсчитать. Мы посвятили его [автопробег] Дню российского флага. Автомобили разных марок были максимально обвешаны российскими флагами, мы проехали по центральным улицам Москвы", - рассказал Воротников.

По его словам, в пробеге участвовали самые разные машины, стоимость которых составляла от 100 тысяч до 12 млн рублей. Мероприятие прошло при поддержке видеоблогеров Жекича Дубровского и Алана Енилеева.

"С учетом сбора около трех часов заняло мероприятие… Мы стартовали на Воробьевых горах, потом по набережной, выехали на Кутузовский проспект - сделали такой круг и вернулись обратно", - сказал Воротников, добавив, что готов и впредь отмечать значимые события автопробегами по столичным улицам.