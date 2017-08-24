Центр по примирению в Сирии доставил полтонны медикаментов в больницу Хамы

ХАМА /Сирия/, 24 августа. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили полтонны медикаментов в национальную больницу города Хама и впервые передали помощь в расположенный севернее город Суран.

"Сегодня в национальную больницу города Хама медицинским отделением Центра был доставлен груз медикаментов для лечения больных из зоны деэскалации. Данная работа планировалась в течение двух недель - изучалась обстановка. Мы выяснили, что люди, пострадавшие в результате войны [в Сирии], поступают именно в эту клинику", - рассказал журналистам представитель Центра Владимир Корзоватых.

Он пояснил, что специалисты заранее подобрали количество препаратов, достаточное для оказания медицинской помощи в течение трех месяцев.

Главврач больницы Салим Халюф в беседе с журналистами объяснил, что учреждение стало испытывать нехватку медикаментов с ростом числа поступающих больных, среди которых как военные, так и мирные жители, беженцы. Он напомнил, что больница является центральной в провинции Хама.

"Мы принимаем больных из лагерей беженцев и зон деэскалации, расположенных неподалеку. И мы можем оказать медпомощь всем нуждающимся - и сирийским военным, и мирным жителям. У нас есть необходимое оборудование, чтобы принимать их, теперь хватит и лекарств", - сказал Халюф, отметив, что в Хаму поступают пациенты и из других провинций.

Также российские военные доставили гуманитарный груз в город Суран, расположенный севернее Хамы. "Всего около двух тонн [продуктов]. В продовольственный набор входят 2 кг муки, 1 кг риса и 1 кг сахара", - рассказал представитель Центра по примирению Станислав Малинский.

Помощь в Суран доставлена впервые - еще в июле в городе шли активные бои, он был занят боевиками. Теперь террористы покинули населенный пункт, но инфраструктура практически полностью уничтожена.

Зоны деэскалации

В начале мая представители России, Ирана и Турции на переговорах в Астане договорились создать в Сирии четыре зоны деэскалации. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Сирии. Соглашение предполагает запрет на этих территориях военной активности, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

Три зоны деэскалации уже запущены. Сейчас идет работа по созданию четвертой зоны - в провинции Идлиб.