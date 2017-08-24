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Пучков: страны ШОС должны объединить силы для борьбы с мировыми катаклизмами

Общество
24 августа, 9:00 UTC+3 ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/ 24, августа. /ТАСС

Глава МЧС России отметил, что за 15 лет совместной деятельности представителей чрезвычайных ведомств в формате организации уже удалось реализовать немало инициатив

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ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 24 августа. /ТАСС/. Взаимодействие государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вносит существенный вклад в поддержание безопасности в регионе и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков, открывая девятое совещания руководителей чрезвычайных ведомств стран организации.

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Министр также напомнил, что мировое сообщество ежедневно сталкивается с серьезными природными и техногенными катаклизмами, именно поэтому главы государств на саммите ШОС в Астане в июне этого года отметили необходимость наращивать усилия и углублять диалог по укреплению безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации.

"Хочется верить, что наше взаимодействие в формате Шанхайской организации сотрудничества способствует становлению организации в качестве одного из влиятельных участников современной системы межгосударственных отношений и вносит значительный вклад в поддержание безопасности и стабильности в регионе", - сказал Пучков.

Он также отметил, что за 15 лет совместной деятельности представителей чрезвычайных ведомств в формате ШОС удалось реализовать немало инициатив. "В течение этого времени сформирована необходимая правовая база для сотрудничества: подписано два межправительственных соглашения. Кроме того, рассмотрены вопросы противодействия бедствиям и катастрофам, а также повышения эффективности и оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе трансграничного характера", - сказал министр.

Глава МЧС РФ отметил, что на регулярной основе проводятся встречи руководителей территориальных органов, а также специалистов служб спасения различного профиля - психологов, водолазов, представителей органов управления в кризисных ситуациях. Глава российского ведомства подчеркнул, что подключение к работе партнеров из Индии и Пакистана будет способствовать дальнейшему взаимодействию в решении вопросов в сфере безопасности.

"Полагаю, что необходимо продолжить взаимодействие в интенсивном режиме, уделяя особое внимание вопросам информационного взаимодействия и формирования глобальной сети кризисных центров, как национального уровня, так и функционирующих в международных организациях, например, таких как Международная организация гражданской обороны", - сказал Пучков. Обращаясь к собравшимся, глава МЧС России особо отметил, что для наиболее эффективного противостояния стихии необходимо объединение усилий всех спасательных служб.

Совещание руководителей чрезвычайных ведомств государств - членов ШОС проходит на берегу озера Иссык-Куль. В нем участвуют представители восьми стран: России, Киргизии, Казахстана, КНР, Таджикистана и Узбекистан. Впервые в совещании принимают участие представители Индии и Пакистан, которые присоединились к государствам - членам ШОС в 2017 году.

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Китай Индия Россия Киргизия Пакистан Казахстан Узбекистан Таджикистан
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Пучков, Владимир Андреевич
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