Аксенов пообещал решить проблему очередей в детские сады Крыма к 2020 году

Россиянин Захаров завоевал золото Универсиады в прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 24 августа, 10:52
Doland Business продал половину своих акций в Объединенной вагонной компанииТранспорт 24 августа, 10:46
ЦДМ на Лубянке представляет коллекцию детской одежды совместно с брендом Little PushkinНовости партнеров 24 августа, 10:33
В РФ разработаны микророботы, способные работать подо льдом в АрктикеАрмия и ОПК 24 августа, 10:33
Более 20 человек госпитализированы с отравлением с турбазы на БайкалеСибирь 24 августа, 10:31
Новикомбанк предоставил предприятию Техмаша кредит на $100 млнНовости партнеров 24 августа, 10:28
Перенесенный из Иркутска ЧМ-2019 по бенди может пройти в шведском ВенерсборгеСпорт 24 августа, 10:20
Новикомбанк предоставит предприятию "Высокоточных комплексов" $37 млнНовости партнеров 24 августа, 10:18
Sky: разгон мигрантов в Риме закончился столкновениями с полициейМеждународная панорама 24 августа, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕЛО ПОЖАРСКОЕ (Крым), 24 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым до 2020 года планируют построить 87 детских садов, сообщил в четверг журналистам глава региона Сергей Аксенов.
"До 2020 года с учетом средств ФЦП (социально-экономического развития Крыма - прим. ТАСС) будет введено в эксплуатацию 87 детских садов. Около 17 тыс. мест мы дополнительно получим", - сказал он, добавив, что к 2020 году регион закроет проблему с очередями в детсады. "За два года мы этот вопрос снять не успели, но уверен, что до 2020 года снимем", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, несмотря на строительство новых детсадов после воссоединения региона с Россией, очередь в дошкольные учреждения Крыма не стала меньше. "Мы видим, что очередь растет колоссально. На 2015 год очередь была 18 тыс. Мы за два года ввели в эксплуатацию 10 тыс. мест, но очередь стала 23 тыс.", - сказал Аксенов.
Глава Крыма отметил, что самые длинные очереди в детские сады наблюдаются в Симферополе и Ялте. "Ялта - более 3 тыс. (детей в очереди), Симферополь - более 7 тыс. Но и там ситуация двигается в позитиве", - уточнил Аксенов.
В четверг в селе Пожарское глава республики осмотрел детский сад, где завершена масштабная реконструкция. Ремонт этого учреждения начинался в украинский период, но был завершен в 2017 году на средства бюджета РФ.