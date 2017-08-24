Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов пообещал решить проблему очередей в детские сады Крыма к 2020 году

Общество
24 августа, 10:26 UTC+3 СЕЛО ПОЖАРСКОЕ (Крым) (Крым) 24, августа. /ТАСС

В республике откроют почти 90 детсадов на 17 тыс. мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕЛО ПОЖАРСКОЕ (Крым), 24 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым до 2020 года планируют построить 87 детских садов, сообщил в четверг журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"До 2020 года с учетом средств ФЦП (социально-экономического развития Крыма - прим. ТАСС) будет введено в эксплуатацию 87 детских садов. Около 17 тыс. мест мы дополнительно получим", - сказал он, добавив, что к 2020 году регион закроет проблему с очередями в детсады. "За два года мы этот вопрос снять не успели, но уверен, что до 2020 года снимем", - подчеркнул Аксенов.

По его словам, несмотря на строительство новых детсадов после воссоединения региона с Россией, очередь в дошкольные учреждения Крыма не стала меньше. "Мы видим, что очередь растет колоссально. На 2015 год очередь была 18 тыс. Мы за два года ввели в эксплуатацию 10 тыс. мест, но очередь стала 23 тыс.", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что самые длинные очереди в детские сады наблюдаются в Симферополе и Ялте. "Ялта - более 3 тыс. (детей в очереди), Симферополь - более 7 тыс. Но и там ситуация двигается в позитиве", - уточнил Аксенов.

В четверг в селе Пожарское глава республики осмотрел детский сад, где завершена масштабная реконструкция. Ремонт этого учреждения начинался в украинский период, но был завершен в 2017 году на средства бюджета РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
В Нижегородской области произошло возгорание на газопроводе
4
Глава UFC Уайт проведет переговоры с Макгрегором о продаже части акций UFC
5
Рано Джураева: мы хотим сделать Байконур снова красивым и привлекательным
6
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
7
Fox: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран
Темы дня
Новости партнеров
Реклама