Аксенов пообещал решить проблему очередей в детские сады Крыма к 2020 году

СЕЛО ПОЖАРСКОЕ (Крым), 24 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым до 2020 года планируют построить 87 детских садов, сообщил в четверг журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"До 2020 года с учетом средств ФЦП (социально-экономического развития Крыма - прим. ТАСС) будет введено в эксплуатацию 87 детских садов. Около 17 тыс. мест мы дополнительно получим", - сказал он, добавив, что к 2020 году регион закроет проблему с очередями в детсады. "За два года мы этот вопрос снять не успели, но уверен, что до 2020 года снимем", - подчеркнул Аксенов.

По его словам, несмотря на строительство новых детсадов после воссоединения региона с Россией, очередь в дошкольные учреждения Крыма не стала меньше. "Мы видим, что очередь растет колоссально. На 2015 год очередь была 18 тыс. Мы за два года ввели в эксплуатацию 10 тыс. мест, но очередь стала 23 тыс.", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что самые длинные очереди в детские сады наблюдаются в Симферополе и Ялте. "Ялта - более 3 тыс. (детей в очереди), Симферополь - более 7 тыс. Но и там ситуация двигается в позитиве", - уточнил Аксенов.

В четверг в селе Пожарское глава республики осмотрел детский сад, где завершена масштабная реконструкция. Ремонт этого учреждения начинался в украинский период, но был завершен в 2017 году на средства бюджета РФ.