Власти Петербурга создали комитет территориального развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил создание в администрации города нового комитета - территориального развития. Соответствующее постановление, утверждающее положение о комитете, опубликовано в четверг на сайте Смольного.

"Комитет проводит государственную политику в сфере развития государственного управления на территориях районов Санкт-Петербурга, развития местного самоуправления и муниципальной службы", - говорится в положении о комитете.

Также комитет отвечает за взаимодействие с политическими партиями и организациями общественного контроля. Кроме того, он отвечает за содействие избирательным комиссиям со стороны органов власти.

Постановление вступает в силу с 1 сентября. Контроль за его исполнением осуществляет вице-губернатор Константин Серов. На данный момент в администрации города 35 комитетов.