Прокуратура Новгородской области обнаружила нехватку учебников в школах региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Школы Новгородской области обеспечены учебниками на 76%, не хватает пособий по астрономии, музыке, технологии и некоторым другим предметам. Об этом сообщили в четверг в областной прокуратуре.

"Образовательные организации региона обеспечены учебниками на 76%, они недоукомплектованы учебниками по музыке, технологии, изобразительному искусству и физической культуре, а также астрономии, введенной в качестве обязательного предмета в 2017-2018 учебном году. Обеспеченность школ учебниками по основным предметам составляет 88%", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что, в частности, некоторые школы Валдая не обеспечены бесплатной учебной литературой по основным предметам - физике, математике, русскому языку, литературе. Аналогичные нарушения выявлены еще в четырех районах области.

В прокуратуре добавили, что в 2017 году на закупку учебников в области выделено более 34 млн рублей.