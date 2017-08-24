Служба стажировок для волонтеров Северо-Запада начнет работать в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Служба волонтерских стажировок "Продвижение" поможет добровольцам Северо-Западного региона изучить опыт волонтерских организаций. Она начнет работу в сентябре за счет президентского гранта в 2,1 млн рублей, сообщила в четверг ТАСС председатель общественной организации "Центр развития добровольчества" Дарья Маковецкая.

"Служба будет создана в Петрозаводске на базе Карельского центра развития добровольчества и детско-юношеского центра. Основная цель гранатового проекта - качественное развитие добровольчества за счет стажировок и изучения лучших практик общественных организаций Северо-Запада, которые работают в сфере добровольчества много лет, а также подготовка волонтеров в качестве лидеров некоммерческих и государственных организаций", - сказала Маковецкая.

По ее словам, участниками проекта станут 50 человек из регионов Северо-Запада, которых выберут на основе мотивационных писем. Добровольцы смогут пройти стажировку в волонтерских организациях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей и Москвы. На основе наблюдений и работы волонтеры составят описание применяемой в организации практики. В конечном итоге, пояснила Маковецкая, добровольцы-стажеры смогут передать успешный опыт и стать наставниками для волонтеров-новичков уже в своих организациях.

"Проект "Служба волонтерских стажировок "Продвижение" начнет работу в сентябре и продлится 15 месяцев. Сами стажировки будут проходить с января по май 2018 года, до этого будет идти подготовительный период. По итогам проекта будет выпущен методический сборник с лучшими практиками для обмена опытом. Завершающим мероприятием станет форум участников проекта, который запланирован на сентябрь", - отметила Маковецкая.

Она добавила, что на форуме общественники планируют выработать модель волонтерских стажировок после завершения грантового финансирования.