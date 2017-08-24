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ВЦИОМ: россияне считают несправедливой плату за роуминг в России

Общество
24 августа, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Такого мнения придерживаются 79% граждан, имеющих сотовые телефоны

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Большинство россиян считают несправедливым, что сотовые операторы берут дополнительную плату за звонки по России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

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"Плата за роуминг несправедлива - считают 79% граждан, владеющих сотовыми (84% тех, кто негативно оценивает свое материальное положение, против 67% тех, кто доволен своим достатком), обратного мнения придерживаются 16%", - говорится в результатах опроса, где указывается, что сотовый телефон имеется у 97% россиян. При этом почти половина респондентов (47%) совершали звонки во время поездок по России, несмотря на их повышенную стоимость. Среди них большинство (60%) - это пожилые люди в возрасте 60 лет и старше.

Более половины россиян (54%) за последние три года совершали поездки по России, во время которых каждый четвертый сделал более 20 звонков. При звонках во внутрисетевом роуминге 27% звонивших искали у сотовых операторов дополнительные услуги или перед звонком меняли тариф на другой, чтобы избежать повышенной платы, 18% пользовался интернетом для звонка. Отправкой сообщения вместо звонка ограничились 17% опрошенных.

Никогда не звонят в регионы, не являющиеся домашней сетью, 15% россиян, а 19% звонят в такие регионы реже, чем раз в полгода. Каждый день звонки во внутрисетевом роуминге совершают 12% опрошенных (среди них 15% - жители городов с населением менее 100 тыс. человек, 14% - жители сел, 13% - жители Москвы и Санкт-Петербурга).

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В начале августа ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге, а также предупредила МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России. Компании должны исполнить предупреждение до 15 декабря.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ-Спутник был проведен 17-19 августа 2017 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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