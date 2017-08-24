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В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн

Общество
24 августа, 11:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, августа. /ТАСС

Это самая крупная сумма на один билет в истории Соединенных Штатов

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НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Выигрышный билет одной из самых популярных в США лотерей Powerball, джекпот которой составил $758,8 млн, был продан в городе Уотертаун (штат Массачусетс).

Как сообщили в четверг ее организаторы, это означает, что неизвестный пока счастливчик выиграл в лотерею самую крупную сумму в истории США, выпавшую на один билет. В 2016 году размер рекордного джекпота составил 1,59 млрд, однако тогда выигрыш был разделен между обладателями трех выигрышных билетов.

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По данным организаторов, выигрышными номерами стали 6, 7, 16, 23, 26, а число - бонус - 4. Еще шесть счастливчиков, номера билетов которых совпали с ними не полностью, выиграли по $2 млн, а 34 участника розыгрыша - по $1 млн.

По правилам, победитель может получить джекпот частями в течение 29 лет или же стать его обладателем сразу. В последнем случае сумма выигрыша становится примерно в два раза меньше, не считая размера налогов, которые разнятся от штата к штату. Отмечается, что шансы выигрыша составляют примерно 1 к 292 млн.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Цена билета составляет $2, а общая выручка от их продаж составляет несколько миллиардов долларов.

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