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Около 650 млн рублей направят на ликвидацию хвостохранилищ в Северной Осетии

Общество
24 августа, 11:33 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 24, августа. /ТАСС

Программа по ликвидации двух комплексов рассчитана до 2020 года

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ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. /ТАСС/. Стоимость ликвидации вредных отходов горно-добывающего и обогатительного производства в двух экологически опасных Унальском и Фиагдонском хвостохранилищах в Северной Осетии составляет около 650 млн рублей. Об этом стало известно на встрече заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Хвостохранилищами принято называть комплекс, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.

"Как прозвучало в ходе совещания, по сведениям представленным Минприроды России, планируемый объем финансирования из федерального и республиканского бюджетов может составить около 650 млн рублей на период с 2018 по 2020 годы", - говорится в сообщении.

В 2018 году специалисты приступят к ликвидации Фиагдонского хвостохранилища, а в 2019 - Унальского.

Как сообщал ранее минприроды республики, вопрос ликвидации негативного воздействия хвостохранилищ в Северной Осетии решается не один год. Потребовалось немало усилий для того, чтобы эти объекты включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

История хвостохранилищ

На протяжении 8-10 лет в районах расположения хвостохранилищ Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик сложилась неблагополучная экологическая обстановка.

В 2012 году в результате обследования состояния этих объектов было установлено, что на Фиагдонском хвостохранилище произошло обрушение плотины и загрязняющие вещества рекой Ханикомдон выносятся в реку Фиагдон. В близлежащем селе Унал селевыми потоками была повреждена дамба хвостохранилища, и пульпа частично вынесена в реку Ардон. В аварийном состоянии находится подпорная стена дамбы.

Экологами и учеными вносились различные варианты обеспечения экологической безопасности в районе хвостохранилищ - от переработки хвостов на обогатительной фабрике с использованием новейших технологий до полной консервации на месте и закрытия.

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Персоны
Битаров, Вячеслав Зелимханович Хлопонин, Александр Геннадиевич
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