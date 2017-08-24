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Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября

Общество
24 августа, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

В Минобрнауки отметили, что уроки пройдут для школьников всех возрастов, начиная с 1 класса

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тематический урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября во всех школах страны. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"Тематический урок посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям собственного развития в России. Уроки пройдут для школьников всех возрастов начиная с 1 класса", - отметили в пресс-службе.

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Среди основных направлений, рассматриваемых на уроках, предлагается обсуждение развития инновационной российской экономики - перспективные проекты, в которых молодые люди смогут найти свое место после окончания учебных заведений. А также освоение российских территорий и пространственное развитие России (например, проект "Дальневосточный гектар"), сохранение природы, наука и технологии, государственная безопасность и политика.

Программа проведения уроков основана на приоритетных направлениях социально-экономического развития России, отраженных в проекте Стратегии долгосрочного социально- экономического развития до 2035 года, разрабатываемой в настоящее время правительством РФ.

"Идея проведения такого урока неоднократно высказывалась педагогами, общественными деятелями, а также представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). По мнению экспертов, школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и ее развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи в гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности", - заключили в Минобрнауки.

Позиция ОНФ

В свою очередь, координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", зампред комитета Госдумы по науке и образованию Любовь Духанина отметила, что "Россия, устремленная в будущее" - это урок, позволяющий молодому человеку выстроить последовательность шагов по саморазвитию, выбрать подходящую для самореализации профессию.

"В школы по всей стране придут выпускники, которые уже состоялись в своих профессиональных сферах, кто-то из них создал свое предприятие, кто-то является руководителем среднего и высшего звена, ученым. Такие люди поделятся с ребятами своим жизненным опытом и секретами успеха", - добавила она.

По ее словам, этот урок должен помочь учащимся сориентироваться в выборе профессии и в выборе вуза для поступления. "Если ученик хочет стать космонавтом, инженером или IT-специалистом, то лучше для начала встретиться с человеком этой профессии и все у него узнать. Тогда будет более полным представление о необходимых для изучения дисциплинах, специфике профессии и нагрузках", - заключила Духанина.

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