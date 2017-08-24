Власти Ростовской области просят 605 млн руб. на устранение последствий пожара

Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с "Нефтехимиком"Спорт 24 августа, 13:02
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТОМеждународная панорама 24 августа, 12:21
Приморский производитель датчиков контроля давления в шинах стал участником Tire Expo 2017Новости партнеров 24 августа, 12:14
Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"Спорт 24 августа, 12:14
Ремонт дорог Владивостокской агломерации завершится в конце октябряНовости партнеров 24 августа, 12:09
Первый транспорт с рыбой пришел в Архангельск из Владивостока по СевморпутиВ стране 24 августа, 12:05
Теннисист Раонич пропустит Открытый чемпионат США из-за травмыСпорт 24 августа, 12:00
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мираКультура 24 августа, 11:56
Захарова прокомментировала решение США по ограничению выдачи виз россиянамПолитика 24 августа, 11:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области обратились за помощью к федеральному правительству и попросили выделить более 600 млн рублей на ликвидацию последствий крупного пожара в центре Ростова-на-Дону.
Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы региона.
"Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева обращение с просьбой выделить Ростовской области свыше 605 млн рублей на ликвидацию последствий масштабного пожара в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что областной бюджет потратил на выплаты разовой материальной помощи пострадавшим почти 14 млн рублей. "Еще 50 млн рублей в ближайшее время предстоит выделить из региональной казны на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ. Однако масштабы произошедшей чрезвычайной ситуации не позволяют самостоятельно ликвидировать ее последствия, говорится в обращении губернатора", - уточняют в пресс-службе.
Отмечается, что средства предназначены на выплату компенсаций за утраченное имущество, пособий гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, предоставление государственных жилищных сертификатов.
Пожар в историческом центре города охватил жилые дома на площади около 10 тыс. квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина.