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Власти Ростовской области просят 605 млн руб. на устранение последствий пожара

Общество
24 августа, 12:23 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, августа. /ТАСС

Областной бюджет уже потратил на выплаты разовой помощи пострадавшим почти 14 млн рублей, еще 50 млн уйдет на проведение аварийно-восстановительных работ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области обратились за помощью к федеральному правительству и попросили выделить более 600 млн рублей на ликвидацию последствий крупного пожара в центре Ростова-на-Дону.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы региона.

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"Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева обращение с просьбой выделить Ростовской области свыше 605 млн рублей на ликвидацию последствий масштабного пожара в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что областной бюджет потратил на выплаты разовой материальной помощи пострадавшим почти 14 млн рублей. "Еще 50 млн рублей в ближайшее время предстоит выделить из региональной казны на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ. Однако масштабы произошедшей чрезвычайной ситуации не позволяют самостоятельно ликвидировать ее последствия, говорится в обращении губернатора", - уточняют в пресс-службе.

Отмечается, что средства предназначены на выплату компенсаций за утраченное имущество, пособий гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, предоставление государственных жилищных сертификатов.

Пожар в историческом центре города охватил жилые дома на площади около 10 тыс. квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина.

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