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Три четверти суммы долга по зарплате на Ямале приходится на предприятия-банкроты

Общество
24 августа, 14:55 UTC+3 ТАСС

Общая сумма долго составляет около 500 млн рублей

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ТАСС, 24 августа. Три четверти суммы долга по зарплате перед работниками в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), который на данный момент составляет около 500 млн рублей, приходится на предприятия-банкроты. Об этом сообщил в четверг на заседании регионального антикризисного штаба губернатор Дмитрий Кобылкин.

"На сегодняшний день три четверти суммы задолженности на территории округа приходится на предприятия-банкроты. В реестре неплательщиков фигурируют компании, зарегистрированные в других субъектах Федерации. Предприятия приглашают специалистов со всех регионов страны для работы на Ямале и, не исполняя свои обязательства, оставляют груз решения проблем автономному округу. Антикризисный штаб региона уже имеет примеры возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных работодателей и доведения гражданских исков в отношении таких предприятий до рассмотрения в суде", - приводит пресс-служба правительства региона слова Кобылкина.

На заседании штаба была рассмотрена ситуация с ООО "РСК- Логистик" (компания-подрядчик, которая участвовала в строительстве завода сжиженного природного газа в поселке Сабетта, ЯНАО - прим. ТАСС). Компания задолжала работникам порядка 53 млн рублей.

"Руководство компании должно устранить внутренние споры между хозяйствующими субъектами и отчитаться о принятых мерах на следующем заседании антикризисного штаба. Аналогичное решение было принято и в отношении компании "Ямалстрой" (компания выполняет строительно-монтажные работы - прим. ТАСС): организация должна ликвидировать внутренние споры и принять меры по ликвидации просрочки. Коллегиальные решения по срокам исполнения обязательств поставлены на контроль всем службам, в том числе федеральным структурам", - уточнили в пресс-службе.

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