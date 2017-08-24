Отопительный сезон начался в некоторых муниципалитетах Ямала уже в августе

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ТАСС, 24 августа. Коммунальные службы начали отопительный сезон в ряде муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Раннее включение отопления связано с изменениями в сфере ЖКХ, позволяющими местным властям самостоятельно начинать сезон независимо от среднесуточной температуры, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.
"В селе Гыда Тазовского района коммунальщики начали подачу тепла на все социальные объекты и жилые дома. Котельные запущены в городе Новый Уренгой с подачей тепла в системы отопления дошкольных образовательных учреждений южной и северной частей города. В селах Яр-Сале и Сеяха Ямальского района началась первоочередная подача теплоносителя на социально значимые объекты. Накануне начались пробные пуски источников тепловой энергии в селах Салемал, Находка и Тазовский", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что в Мысе-Каменном, Новом Порту и Панаевске система теплоснабжения готова к запуску. На остальной территории региона ресурсоснабжающие организации подготовили котельные к пробным пускам.
"Сроки начала отопительного сезона 2017-2018 годов связаны с изменениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, согласно последним рекомендациям Минстроя России, органам местного самоуправления предоставлена возможность самостоятельно принимать решение о сроках подачи тепла вне зависимости от показателя среднесуточной температуры", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что к отопительному сезону в ямальские поселки доставят в общей сложности 82,8 тыс. тонн нефтепродуктов, 17,2 тыс. тонн каменного угля, 5,9 тыс. кубометров дровяного леса. Выполнение графиков завоза топливных ресурсов находится под контролем департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО.