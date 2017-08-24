На Ставрополье началась предсезонная иммунизация против гриппа

ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Предсезонная иммунизация против гриппа и ОРВИ началась в Ставропольском крае, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

"В край поступила первая партия вакцины "Совигрипп" для предсезонной иммунизации против гриппа взрослого населения в рамках Национального календаря прививок в объеме 425 тыс. доз. Вакцина поступила в медицинские организации для проведения иммунизации", - сообщили в управлении. Планируется охватить не менее 40% населения края.

В Ставропольском крае в предэпидемический период 2016-2017 гг. было привито против гриппа 889,865 тыс. человек или 32,2% от численности населения края, что положительно сказалось на эпидситуации в прошедшем сезоне.

Медики призывают жителей края сделать профилактическую прививку до начала эпидсезона себе и детям. Противогриппозные прививки снижают заболеваемость гриппом в 1,4-1,9 раза, смягчают клиническую картину заболевания, снижают длительность течения болезни. Она предупреждает развитие тяжелых осложнений и летальных исходов от гриппа.

"Прививки против гриппа можете сделать в поликлинике по месту жительства", - сообщает в управлении Роспотребнадзора по краю.