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Лукашенко: Белоруссия поспешила с переходом на десятибалльную систему оценки знаний

Общество
24 августа, 13:25 UTC+3 МИНСК МИНСК 24, августа. /ТАСС

Президент страны отметил, что в настоящее время вопрос системы оценки не является главным в сфере образования

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МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Белоруссия поторопилась с переходом на десятибалльную систему оценки знаний, но сегодня это не главный вопрос, стоящий перед белорусским образованием. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко, выступая на заседании Республиканского педагогического совета.

"Это один из примеров, когда мы, не продумав, на практике не проверив направление действий в этой сфере, быстренько за нее схватились. Прошло время - оказалось, что, по крайней мере, без этого можно было обойтись", - отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам президента, "все спорят, какой быть завтра оценке и так далее". "Некоторые говорят, что надо вернуться к пятибалльной: она была понятной, она была не хуже этой. Многие говорят, что не надо и тому подобное", - сказал Лукашенко. Между тем, по его словам, вопрос системы оценки знаний не является главным на сегодняшний день в сфере образования. "Имеет место, но не основной", - считает президент Белоруссии.

В Белоруссии перешли с пятибалльной на десятибалльную систему оценки знаний в сфере среднего, среднего специального и высшего образования в 2002 году.

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