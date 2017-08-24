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Крымский федеральный университет намерен увеличить число иностранных студентов

Общество
24 августа, 13:11 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 24, августа. /ТАСС

И. о. ректора отметил, что в этих целях будет разработан план развития инфраструктуры вуза

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Крымский федеральный университет (КФУ) намерен в течение ближайших лет увеличить прием иностранных студентов, сообщил в четверг журналистам и. о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

"Сейчас 2 700 иностранных студентов обучается в Крымском федеральном университете - это очень высокое число для российских вузов и очень хороший показатель. Большее их количество обучается в Симферополе. Мы ставим себе планку набрать еще 1 тыс. иностранных студентов. Конечно, это не в течение одного года, но такие планы есть", - сообщил он.

В этих целях, сообщил он, будет разработан план развития инфраструктуры вуза. "Качественное образование мы им предоставляем, теперь надо предоставить и качественные условия проживания. Это непростой вопрос, но эту тему мы обсуждали в крымском правительстве, есть ряд идей, которые позволят выйти за рамки традиционного общежития, к которому все привыкли", - сообщил он.

По его словам, среди иностранных студентов наибольшее число (800 человек) составляют граждане Индии, КНР, Индонезии, Малайзии, Пакистана. "Есть даже один студент из США. Но из стран западного мира мы не видим какой-то перспективы для себя, а двери в восточный мир, в восточном направлении для нас открыты. Это очень перспективное направление", - сообщил он.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского был образован в августе 2014 года. В настоящее время КФУ объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучается более 30 тыс. студентов. Наибольшее количество иностранных студентов (1747 человек) обучается в медицинской академии КФУ в Симферополе.

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