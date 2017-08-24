Власти Подмосковья будут отправлять учителей иностранных языков на стажировку за границу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Московской области разработают две программы для стажировки учителей иностранных языков подмосковных школ в России и за рубежом. Программы начнут работать в 2017 году, сообщил губернатор области Андрей Воробьев в ходе форума педагогической общественности Подмосковья в четверг.

"С 2017 года мы предложим 2 программы стажировок как в России, так и за рубежом. <…> Учителя, которые преподают иностранные языки, будут иметь возможность записаться и пройти стажировку за рубежом", - сказал он.

Власти Московской области заинтересованы в том, чтобы "учителя начальных школ и предметники не останавливались в своем развитии и не погружались в рутину жизни", пояснил губернатор инициативу чиновников.

По данным Министерства образования региона, всего в области работает почти 1,5 тыс. школ. Из них - 100 частные, 3 государственные, а остальные - муниципальные.