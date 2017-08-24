МЧС готово обучать специалистов из Индии технологиям управления в кризисных ситуациях

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ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 24 августа. /ТАСС/. Индия заинтересована перенимать опыт МЧС России в сфере новейших технологий управления рисками и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом в ходе двусторонней встречи на полях совещания руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС заявил министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх.
"Мы готовы учиться у вас [МЧС России] новым технологиям в области управления рисками, ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", - сказал он. Сотрудничество с российским министерством придаст новый толчок общему благородному делу спасения людей, сказал Сингх.
Глава МЧС России отметил "очень большие и серьезные перспективы" двустороннего сотрудничества. "Мы планируем развивать сеть центров управления в кризисных ситуациях, готовить и обучать ваших специалистов, а также расширить сотрудничество в области информационного обмена между органами управления наших стран", - сказал Пучков. Эта работа позволит придать качественно новый импульс управлению рисками в природной и техногенной сфере, отметил он.
Глава МЧС РФ пригласил индийских коллег посетить международный салон "Комплексная безопасность - 2018". "Предлагаю, чтобы ваши ученые, специалисты и эксперты встречались на этой площадке. Нужно, чтобы производители и специалисты Индии, которые работают в сфере безопасности жизнедеятельности, приезжали со своей техникой, оснащением и экипировкой и продвигали свои технологии, создавали совместные предприятия с российским бизнес-сообществом", - сказал министр.
Пучков также пригласил главу МВД Индии посетить в России Национальный центр управления в кризисных ситуациях, ознакомиться с его структурой и возможностями, а также заверил в помощи и поддержке в вопросах обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.