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Более 1 тыс. иностранных участников ВФМС зарегистрировались для поездки в регионы России

Общество
24 августа, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Для проведения региональной программы разработан единый модуль, включающий церемонию открытия фестиваля, организацию дискуссионных площадок и культурно-развлекательных мероприятий

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более тысячи иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) зарегистрировались для поездки в российские города в рамках региональной программы фестиваля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, которое поступило в ТАСС в четверг.

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"Впервые в истории фестивального движения в мероприятии будет задействована вся страна, с 14 по 17 октября 2017 года в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет региональная программа для иностранных участников. На данный момент зарегистрировались 1085 участников из 102 стран", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что иностранные участники поедут в 15 городов, в том числе в Калининград, Красноярск, Махачкалу, Севастополь, Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

"Для проведения региональной программы разработан единый модуль, предусматривающий проведение торжественной церемонии открытия фестиваля, организацию дискуссионных площадок с участием иностранных участников и молодежи региона, проведение культурно-развлекательных мероприятий", - отмечается в сообщении. За каждым субъектом РФ закреплена определенная тематика, например "Экономика для будущего развития", "Культура мира. Общие традиции", "Индустрии будущего", "Универсиада 2019. Навстречу миру!", говорится в документе.

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Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.

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