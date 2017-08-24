Более 35 млн руб. субсидий могут получить аграрии Подмосковья на покупку техники в 2017 г.

КРАСНОГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2017 году выделить из регионального бюджета 35,7 млн рублей на субсидирование 20% затрат сельхозпроизводителей на покупку аграрной техники, произведенной в Подмосковье. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"35,7 млн рублей - прогнозный план на текущий год, который мы планируем направить из регионального бюджета на субсидирование 20% затрат на приобретение произведенной на территории региона сельскохозяйственной техники и оборудования сельскохозяйственного производства, в том числе по договорам финансовой аренды", - сказал Буцаев, добавив, что в зависимости от потребности, в будущем данная сумма может варьироваться.

Он уточнил, что конечное решение о выделении средств на субсидирование покупки аграрной техники будет принято в сентябре, а в октябре-ноябре 2017 года власти приступят к реализации программы.

В свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин добавил, что порядка 50% всей техники или около 2, 5 тыс. единиц, которые используются в агропромышленном комплексе Подмосковья, требуют обновления. "В случае, если решение будет поддержано, считаем, что такая мера поддержки будет стимулировать дальнейшее импортозамещение в этой отрасли", - сказал Разин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил журналистам, что от аграриев Подмосковья существует большой запрос в части компенсации средств при приобретении новой техники. Глава региона отметил, что ранее аграрии получали подобные субсидии по федеральной программе, но она закончилась, и аграрии обратились к властям с просьбой рассмотреть возможность запуска программы в регионе.