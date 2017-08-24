Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова предлагает платить многодетным родителям повышенную пенсию по старости

Общество
24 августа, 13:22 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 24, августа. /ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что эта инициатива "требует самого внимательного отношения"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛИПЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает рассмотреть вопрос повышенного пенсионного обеспечения для многодетных родителей.

Смотрите также

Детский омбудсмен начала проверку предоставления льгот многодетным семьям

Детский омбудсмен предложила поднять значимость отцовства

Кузнецова поддержала освобождение многодетных от налога на имущество физических лиц

"Ко мне в Липецке обратилась многодетная мама с предложением дополнить закон о пенсионном обеспечении в части повышенных выплат многодетным родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Думаю, эта инициатива требует самого внимательного отношения наряду с обращениями многодетных мам о пересмотре порядка пенсионного обеспечения многодетных и матерей, воспитывающих тяжелобольных детей", - сказала омбудсмен ТАСС в четверг.

Кузнецова отметила, что действующее пенсионное законодательство предусматривает повышенные пенсионные выплаты, в частности, Героям Советского Союза и РФ, лицам, награжденным орденами Андрея Первозванного, чемпионам Олимпийских игр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
4
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
5
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
6
Путин похвалил качество продукции Рязанского кожевенного завода
7
Власти Москвы запустили в метро поезд, посвященный Дню города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама