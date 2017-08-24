Кузнецова предлагает платить многодетным родителям повышенную пенсию по старости

ЛИПЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает рассмотреть вопрос повышенного пенсионного обеспечения для многодетных родителей.

"Ко мне в Липецке обратилась многодетная мама с предложением дополнить закон о пенсионном обеспечении в части повышенных выплат многодетным родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Думаю, эта инициатива требует самого внимательного отношения наряду с обращениями многодетных мам о пересмотре порядка пенсионного обеспечения многодетных и матерей, воспитывающих тяжелобольных детей", - сказала омбудсмен ТАСС в четверг.

Кузнецова отметила, что действующее пенсионное законодательство предусматривает повышенные пенсионные выплаты, в частности, Героям Советского Союза и РФ, лицам, награжденным орденами Андрея Первозванного, чемпионам Олимпийских игр.