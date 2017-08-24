Обучение в колледжах Кубани после финала WorldSkills Russia выбрали 58% девятиклассников

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более половины выпускников девятых классов Краснодарского края пошли учиться в колледжи и техникумы после финала Национального чемпионата WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы"). Об этом в четверг ТАСС сообщили организаторы чемпионата.
"Конкурс на одно бюджетное место в колледжах и техникумах Кубани составил в этом году от четырех до девяти человек. Самыми востребованными остались технические и педагогические специальности. В целом число выпускников 9 класса, решивших продолжить свое образование в системе СПО (среднего профессионального образования - прим.ТАСС), выросло в Краснодарском крае в 2017 году до 58%", - сказал собеседник агентства.
В этом году на бюджетные места в колледжи и техникумы края поступили 24,3 тысячи человек и более 5 тысяч - на внебюджетные. Организаторы со ссылкой на министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края уточнили, что интерес к обучению в учебных заведениях СПО - результат профориентационной работы со школьниками в рамках Нацфинала WorldSkills Russia.
"Интерес к финалу Национального чемпионата России 2017 года, который проходил в Краснодаре, был рекордно высоким: за три дня его посетили более 155 тысяч школьников, родителей, учителей и студентов", - рассказали организаторы. Как показал опрос кубанских студентов первого курса колледжей и техникумов (выпускники 2016 года), 80 % из них сделали выбор именно благодаря тому, что увидели на площадках профсоревнований WorldSkills.
По словам гендиректора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова, эти чемпионаты - "эффективный инструмент по внедрению мировых стандартов в отечественную систему образования".
Спрос на рабочие профессии растет в целом по России. Согласно мониторингу приемной кампании Министерства образования и науки РФ, в этом году к обучению по программам среднего профобразования приступят 976 тысяч студентов, что на 66 тысяч больше, чем годом ранее. Среди абитуриентов наиболее популярны такие рабочие профессии как повар-кондитер, автомеханик и сварщик.
Финал Национального чемпионата WorldSkills Russia - это самые масштабные в России соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет. В 2017 году финал проходил в пятый раз. По его итогам лидером медального зачета стала сборная Москвы, второе место заняла сборная Татарстана, а третье - команда Краснодарского края.