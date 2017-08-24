Крымский университет разрабатывает сетевые программы обучения совместно с МГУ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Крымский федеральный университет (КФУ) разрабатывает совместные сетевые образовательные программы для студентов с Московским государственным университетом (МГУ), сообщил в четверг ТАСС и. о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.
"Это будут совместные сетевые программы, которые мы разрабатываем с этим ведущим российским вузом. То есть, заканчивая КФУ по этой совместной программе, наши студенты, кроме диплома КФУ, смогут получать и диплом МГУ, возможно, это произойдет уже в следующем году", - отметил собеседник агентства.
Как сказал журналистам и. о. ректора, из-за введенных в отношении Крыма международных санкций, у молодежи "существует опасение, что диплом крымского вуза не будет котироваться на внешнем рынке".
"С выдачей двух дипломов мы защищаем студентов от различного рода угроз и рисков. МГУ нам идет навстречу. Не скажу, что будет прямо завтра, проект активно прорабатывается", - сказал он.
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского был образован в августе 2014 года. В настоящее время КФУ объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучается более 30 тыс. студентов.