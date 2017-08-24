Специалисты "Яндекса" и "Лаборатории Касперского" будут читать лекции в школах Подмосковья

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Московской области достигли предварительной договоренности с несколькими ключевыми цифровыми компаниями России о лекториях для школьников Подмосковья. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в ходе форума педагогической общественности Подмосковья в четверг.
"У нас есть предварительные договоренности со Сбербанком, "Яндексом" и Mail.ru, а также с "Лабораторией Касперского" для того, чтобы специалисты-программисты могли читать лекции, приходить и рассказывать о последних движениях в части развития программирования", - сказал губернатор.
Участники системы образования в Московской области должны обратить свое внимание на обучение школьников программированию, добавил Воробьев. "Школа XXI века - это цифровая школа", - отметил он.
При этом многие учителя и директора школ в Московской области уже освоили несколько языков программирования, добавил губернатор.
По данным Министерства образования региона, всего в области работает почти 1,5 тыс. школ. Из них - 100 частные, три государственные, а остальные - муниципальные.
Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.