Эксперт: создание медкластера в КЧР станет стимулом развития сопутствующих сфер

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ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Строительство инновационного медицинского кластера на территории Карачаево-Черкесии (КЧР) даст толчок к развитию около десятка сопутствующих сфер. Об этом сообщил советник генерального директора АО "КРСК" Нурали Резванов во время проведения в Черкесске бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ".
"Вам (предпринимателям, представителям бизнеса - прим. ТАСС) нужно активно включаться в развитие этого проекта. С ним связаны десятки отраслей, которые необходимо подтягивать на должный уровень - это, к примеру, и питание приезжающих, их размещение и так далее", - сказал он.
По словам Резванова, создание медкластера на территории Малокарачаевского (КЧР) района в пределах региона Кавказских Минеральных Вод открывает для республики новые перспективы. "Принятое решение открывает двери в новый цифровой мир, где самые современные инновационные достижения должны рождаться и реализовываться здесь, на территории Карачаево-Черкесии", - отметил эксперт.
Проект по созданию инновационного медицинского кластера реализуется Минкавказа при участии Корпорации развития Северного Кавказа. Якорные объекты - медицинский университет, университетская клиника на 576 коек и научно-исследовательский центр - будут расположены в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии.
Общая стоимость проекта оценивается в 162,1 млрд рублей, из них 40 млрд будет перечислено из федерального бюджета, эту сумму планируется направить на создание якорного проекта и инженерной инфраструктуры.
Бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" пройдут во всех семи регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Они организованы фондом "ПосетиКавказ" при участии АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и являются продолжением пилотного проекта Минкавказа РФ - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестпроектов для включения в госпрограмму развития СКФО.
Бизнес-сессии предваряют проведение в декабре 2017 года первого бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ".