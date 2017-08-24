На Ямале запланирован ремонт 61 объекта госсобственности

ТАСС, 24 августа. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа запланировало ремонт 61 объекта, находящегося в госсобственности. На данный момент капитально отремонтировано 11 объектов, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В стадии ремонта находится 61 объект государственной собственности ЯНАО, из них на 19 объектах ведутся проектно-изыскательские работы, на 42 объектах - строительно-монтажные работы. Большая часть капремонтов и подготовки к ним проходит в учреждениях здравоохранения - финансированием обеспечены 43 медицинских объекта. С начала года ремонт завершен на 11 объектах госсобственности округа", - сказали в пресс-службе, не уточнив объем финансирования, выделенного на ремонт зданий.

По словам первого замдиректора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Юрия Бойко, до конца года, по условиям государственных контрактов, региональные власти успевают выполнить все намеченные работы. "Капитальные ремонты ведутся почти во всех населенных пунктах Ямала, в том числе не остались без внимания и отдаленные поселки, такие как Мыс Каменный, Зеленый Яр и так далее. В них ремонтируют фельдшерско-акушерские пункты и другие социальные объекты", - подчеркнул Бойко.

По его словам, один из крупных объектов капитального ремонта находится в Салехарде - это Национальная библиотека ЯНАО. Ее планируется ввести в эксплуатацию в первой декаде сентября. Уже выполнены работы по монтажу электросетей и слаботочных сетей, отделочные работы уже завершены, также строители смонтировали отопление и вентиляцию, устройство перегородок выполнено на 97%.

"Ремонт внутри здания начался в мае. По проекту здесь планируется мультимедийный многофункциональный центр: это и библиотека, и выставочный зал и многие другие помещения. Масштабная работа проведена по монтажу вентиляции и дымоудаления, сейчас специалисты занимаются пуско-наладкой", - пояснили в пресс-службе.

В Салехарде также ремонтируют Центр занятости населения - здание постройки 1965 года претерпевает масштабный капитальный ремонт. По данным пресс-службы, уже выполнены работы по демонтажу старых перегородок, устройству свайного основания, черновых и чистовых полов. Выполнено более 80% от общего объема работ.