Спасатели нашли потерявшуюся в лесах Бурятии женщину по сотовому телефону

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ТАСС, 24 августа. Женщина, потерявшаяся в лесу в Тункинском районе Бурятии, найдена живой. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Спасатели Бурятской республиканской поисково- спасательной службы пришли на помощь женщине, которая поздним вечером заблудилась в лесу в местности Тужа Тункинского района. Найти ее помог сотовый телефон", - сказали в пресс-службе.
Поисковая операция заняла всего полчаса, поскольку женщина сама связалась со спасателями. Те, в свою очередь, подавали ей световые и звуковые сигналы. "По мобильному мы определили ее примерное местонахождение. Когда начали прочесывать лесной массив, нашли женщину, во время пребывания в лесу она не пострадала", - уточнил начальник поисково-спасательного отряда №2 Алексей Кобелев.