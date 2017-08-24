Поисковики из Архангельска обнаружили останки 55 бойцов Красной Армии в Карелии

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Поисковики из Архангельска в ходе экспедиции "Лоймола-2017" в Карелии подняли останки 55 бойцов и командиров Красной Армии. Об этом сообщила ТАСС председатель Архангельского регионального отделения "Поисковое движение России" Елена Недзвецкая.
"Недалеко от населенного пункта Лоймола Суоярвского района Карелии было найдено неизвестное санитарное захоронение - это практически братская могила, яма или воронка, куда складывали тела погибших после боя. Были найдены останки 55 бойцов и командиров, воевавших в советско-финской войне", - сказала Недзвецкая.
По словам собеседника агентства, в захоронении было обнаружено четыре медальона. "Это медальоны образца "ладанка", и они практически сгнили, восстановить имена по ним невозможно. Была найдена именная ложка с инициалами, по ним попробуем обнаружить. Будем работать в архивах", - пояснила она.
Останки поднятых поисковиками бойцов временно захоронены за мемориальной зоной Колласъярви. Поисковики рассчитывают, что в следующем году власти Республики Карелия примут решение о создании воинского мемориала, где будут захоронены бойцы Красной Армии.
В экспедиции принимали участие 70 поисковиков из Архангельской области, Сыктывкара, Петрозаводска, Ростовской области. Поисковые работы в этом районе архангельские поисковики начали еще в 1990-е годы. Как сказала Недзвецкая, на будущий год работы будут продолжены.
"За мемориальной зоной обнаружено еще несколько захоронений, также найдено несколько мест нахождения так называемых "верховых" солдат [место, где находятся останки солдата, погибшего в бою и оставшегося на месте гибели]. Они будут подняты в следующем сезоне", - пояснила собеседник агентства.