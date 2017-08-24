Университет Дебрецена намерен передать Путину в Будапеште титул "Почетный гражданин"

Найден новый источник парниковых газовСоциальная ответственность 24 августа, 15:54
Замруководителя ФАДН России Андрей Меженько влюбился в ТувуНовости партнеров 24 августа, 15:44
Аршавин: женщины не достигли того уровня, когда их игру можно было бы назвать футболомСпорт 24 августа, 15:38
Аршавин: болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результатыСпорт 24 августа, 15:30
"Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"Спорт 24 августа, 15:18
Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферахЭкономика и бизнес 24 августа, 15:16
Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассомСпорт 24 августа, 15:02
В центре Киева произошел взрывПроисшествия 24 августа, 14:58
Аршавин сообщил, что может завершить карьеру в нынешнем годуСпорт 24 августа, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/. Университет венгерского города Дебрецен наградит президента России Владимира Путина титулом "Почетный гражданин" ("Civis Honoris Causa"). Об этом сообщил в четверг Дебреценский университет.
Путину присудят этот титул "в знак признания важной роли, которую Россия и Венгрия придают Дебреценскому университету в деле модернизации АЭС "Пакш", приводит агентство МТИ заявление университета. Этот венгерский университет будет готовить специалистов для работы на новых энергоблоках АЭС "Пакш", проект строительства которых реализуют Москва и Будапешт. При этом передача титула должна пройти в здании парламента в Будапеште, отмечает австрийское агентство АПА.
17 августа президент Венгерской федерации дзюдо Ласло Тот сообщил, что президент России Владимир Путин приглашен на открытие чемпионата мира по дзюдо в Будапеште 28 августа, и Будапешт ожидает его визита. По его словам, приглашение российскому лидеру направлено по линии Международной федерации дзюдо, поскольку Путин является ее почетным президентом. Пресс-служба Кремля не сообщала о том, что визит президента РФ в Венгрию готовится.
Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в Будапеште на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.