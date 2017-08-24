Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Университет Дебрецена намерен передать Путину в Будапеште титул "Почетный гражданин"

Общество
24 августа, 15:45 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 24, августа. /ТАСС

Президенту РФ присудят этот титул "в знак признания важной роли, которую Россия и Венгрия придают Дебреценскому университету в деле модернизации АЭС "Пакш"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/. Университет венгерского города Дебрецен наградит президента России Владимира Путина титулом "Почетный гражданин" ("Civis Honoris Causa"). Об этом сообщил в четверг Дебреценский университет.

Путину присудят этот титул "в знак признания важной роли, которую Россия и Венгрия придают Дебреценскому университету в деле модернизации АЭС "Пакш", приводит агентство МТИ заявление университета. Этот венгерский университет будет готовить специалистов для работы на новых энергоблоках АЭС "Пакш", проект строительства которых реализуют Москва и Будапешт. При этом передача титула должна пройти в здании парламента в Будапеште, отмечает австрийское агентство АПА.

17 августа президент Венгерской федерации дзюдо Ласло Тот сообщил, что президент России Владимир Путин приглашен на открытие чемпионата мира по дзюдо в Будапеште 28 августа, и Будапешт ожидает его визита. По его словам, приглашение российскому лидеру направлено по линии Международной федерации дзюдо, поскольку Путин является ее почетным президентом. Пресс-служба Кремля не сообщала о том, что визит президента РФ в Венгрию готовится.

Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в Будапеште на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Венгрия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Киева произошел взрыв
2
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
3
Источник: росгвардейцы не могли предотвратить гибель спортсмена в Хабаровске
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Минобороны России впервые купило БМПТ "Терминатор"
6
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
7
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама