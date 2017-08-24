Университет Дебрецена намерен передать Путину в Будапеште титул "Почетный гражданин"

ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/. Университет венгерского города Дебрецен наградит президента России Владимира Путина титулом "Почетный гражданин" ("Civis Honoris Causa"). Об этом сообщил в четверг Дебреценский университет.

Путину присудят этот титул "в знак признания важной роли, которую Россия и Венгрия придают Дебреценскому университету в деле модернизации АЭС "Пакш", приводит агентство МТИ заявление университета. Этот венгерский университет будет готовить специалистов для работы на новых энергоблоках АЭС "Пакш", проект строительства которых реализуют Москва и Будапешт. При этом передача титула должна пройти в здании парламента в Будапеште, отмечает австрийское агентство АПА.

17 августа президент Венгерской федерации дзюдо Ласло Тот сообщил, что президент России Владимир Путин приглашен на открытие чемпионата мира по дзюдо в Будапеште 28 августа, и Будапешт ожидает его визита. По его словам, приглашение российскому лидеру направлено по линии Международной федерации дзюдо, поскольку Путин является ее почетным президентом. Пресс-служба Кремля не сообщала о том, что визит президента РФ в Венгрию готовится.

Чемпионат мира по дзюдо 2017 года пройдет в Будапеште на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.