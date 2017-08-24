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МЧС будет задействовать преимущества ШОС для борьбы с глобальными катастрофами

Общество
24 августа, 16:14 UTC+3 ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/ 24, августа. /ТАСС

По словам главы МЧС, Москва также предлагает странам-государствам организации уделить особое внимание осуществлению информационного взаимодействия

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ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 24 августа. /ТАСС/. Россия готова использовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для противодействия масштабным катастрофам и бедствиями. Об этом ТАСС заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Мы в полной мере хотим использовать преимущества ШОС, ее потенциал для противодействия новым вызовам, угрозам, масштабным стихийным бедствиям и катастрофам, которые носят глобальный характер и требуют консолидации усилий в целях защиты населения и территорий", - сказал министр.

Россия в рамках сотрудничества, отметил Пучков, предлагает уделить особое внимание осуществлению информационного взаимодействия в постоянном режиме между странами-государствами ШОС.

"Мы предлагаем в ближайшие два года провести в Москве семинар по вопросам информационного взаимодействия органов управления в кризисных ситуациях. Он будет хорошей площадкой для налаживания прямых контактов между оперативными службами стран-членов ШОС", - сказал глава МЧС.

Министр добавил, что в 2019 году также предлагается на границе с Казахстаном провести встречу руководителей территориальных органов чрезвычайных ведомств ШОС, отвечающих за приграничное сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"В рамках ШОС мы готовы реализовывать приоритеты, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и снижение рисков в современном мире. Все это будет содействовать созданию эффективной глобальной и региональной архитектуры безопасности и учитывать интересы всех государств-членов ШОС", - подчеркнул министр.

О совещании

Совещание руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС проходит на берегу озера Иссык-Куль. В нем участвуют представители России, Киргизии, Казахстана, КНР, Таджикистана и Узбекистана. Впервые в совещании принимают участие представители Индии и Пакистана - стран, которые присоединились к ШОС в 2017 году.

По словам Пучкова, на встрече было отмечено, что в мире в последнее время происходит немало ЧС, катастроф и стихийных бедствий, которые оказывают влияние на все сферы жизни человека.

"Стороны пришли к всеобщему мнению, что необходимо активизировать совместные усилия по развитию дальнейшего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации ЧС", - сказал министр, отметив, что все стороны поддержали инициативу российской делегации по усилению информационного обмена сведениями о катастрофах.

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